Мостовой предсказал точный счет матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».
«Конечно, сейчас непросто давать прогноз. После того, что мы видим на чемпионате мира, уже вообще многое за пределом понимания: фавориты мучаются, сильные команды вылетают, всe решает один эпизод, пенальти или случайность. Поэтому здесь тоже нельзя говорить категорично.
Не знаю, как будет выглядеть «Спартак», и не знаю, как будет выглядеть «Зенит». Всe-таки это начало сезона, команды только входят в официальный ритм, и сразу такой матч, битва за трофей, большая афиша. Понятно, что где-то может не хватать свежести и сыгранности, но статус этой игры сам заставит футболистов поднатужиться.
«Зенит» и «Спартак» – это всегда вывеска. Тут не надо дополнительно объяснять, что значит такое противостояние для болельщиков. Думаю, команды всe равно сделают праздник для всех: будет борьба, эмоции и напряжение, потому что никто не захочет начинать сезон с поражения от такого соперника.
Кто выиграет, я не берусь сказать. Здесь слишком много неизвестного, и в таких матчах заранее выбирать победителя очень трудно. Думаю, в основное время может быть 1:1, а дальше команды, скорее всего, рассудит серия пенальти. Жалко, конечно, что не будет дополнительного времени, но вот такой сейчас регламент», – сказал Мостовой.
- Игра между «Зенитом» и «Спартаком» в OLIMPBET-Суперкубке России пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
- Питерцы 9 раз завоевывали трофей, в последний раз – в 2024 году.
- «Спартак» единственный раз выиграл этот турнир в 2017-м.