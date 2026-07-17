Только один игрок «Спартака» отсутствовал на тренировке перед «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не примет участия в матче за OLIMPBET-Суперкубок России против «Зенита».

Зиньковский не прилетел с командой в Нижний Новгород, где 18 июля состоится встреча за трофей. Футболист остался в Москве и пропускает предматчевую тренировку «Спартака».