Только один игрок «Спартака» отсутствовал на тренировке перед «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не примет участия в матче за OLIMPBET-Суперкубок России против «Зенита».
Зиньковский не прилетел с командой в Нижний Новгород, где 18 июля состоится встреча за трофей. Футболист остался в Москве и пропускает предматчевую тренировку «Спартака».
- Прошлый сезон Зиньковский отыграл в «Сочи» на правах аренды.
- Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» начнется 18 июля в 19:30 по московскому времени.
- «Спартак» брал Суперкубок только один раз – в 2017 году.
Источник: «Р-Спорт»