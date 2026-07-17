Комментарий Карседо перед суперкубковым матчем против «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем суперкубковом матче против «Зенита».

– Готовы ли завтра сыграть новичок Парада и Жедсон, который отлучался из команды по личным причинам?

– Виктор только недавно приехал. Конечно, ему нужно время. Но он с нами и тренируется с командой. А Жедсон – большой профессионал. Нет сомнений в том, что он проведет хорошую игру.

– Как изменился российский футбол за 14 лет, которые прошли после первого вашего опыта в «Спартаке»?

– Считаю, лига стала лучше. Понятно, есть политический момент. Надеюсь, он как можно скорее будет разрешен. А в остальном мне комфортно работать здесь. Никаких бытовых сложностей нет. Нам повезло находиться в «Спартаке», где созданы идеальные условия для работы.

У нас хорошая команда, и мы рассчитываем побороться за титул. Это отличная возможность начать сезон с большой победы. Все готовы и предельно мотивированы. В день игры определим состав.