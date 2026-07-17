Комментарий Карседо перед суперкубковым матчем против «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем суперкубковом матче против «Зенита».
– Готовы ли завтра сыграть новичок Парада и Жедсон, который отлучался из команды по личным причинам?
– Виктор только недавно приехал. Конечно, ему нужно время. Но он с нами и тренируется с командой. А Жедсон – большой профессионал. Нет сомнений в том, что он проведет хорошую игру.
– Как изменился российский футбол за 14 лет, которые прошли после первого вашего опыта в «Спартаке»?
– Считаю, лига стала лучше. Понятно, есть политический момент. Надеюсь, он как можно скорее будет разрешен. А в остальном мне комфортно работать здесь. Никаких бытовых сложностей нет. Нам повезло находиться в «Спартаке», где созданы идеальные условия для работы.
У нас хорошая команда, и мы рассчитываем побороться за титул. Это отличная возможность начать сезон с большой победы. Все готовы и предельно мотивированы. В день игры определим состав.
- Игра между «Зенитом» и «Спартаком» в OLIMPBET-Суперкубке России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля и начнется в 19:30 мск.
- Питерцы 9 раз завоевывали трофей, в последний раз – в 2024 году.
- «Спартак» единственный раз выиграл этот турнир в 2017-м.