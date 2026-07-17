Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Подробности переговоров Галицкого и Ротенберга по Воробьеву

Подробности переговоров Галицкого и Ротенберга по Воробьеву

17 июля, 19:52
1

Вопрос с трансфером форварда Дмитрия Воробьева из «Локо» в «Краснодар» решался на уровне глав клубов.

«Вопрос с его переходом решил звонок Сергея Галицкого Борису Ротенбергу. Сергей Николаевич задал ББ один вопрос: «Сколько ты хочешь?».

И получил конкретный ответ: 650 млн рублей + 100 млн бонусами. До этого быки давали лишь 450 мультов. СНГ согласился и все остальные варианты отпали сам собой. Несмотря на большие подъемные.

Сегодня Воробьев попрощался с паровозной командой и вылетает в Краснодар. Теперь уже экс-напад «Локомотива» будет забивать за команду, его воспитавшую, под номером 10», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • Сообщалось, что «Локомотив» продаст Воробьева «Краснодару» за 7,3 миллиона евро + 1 миллион евро бонусов.
  • 28-летний Воробьев в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

Еще по теме:
Воробьев из «Локо» сделал выбор между «Краснодаром» и «Спартаком» 3
Тарханов – об уходе Воробьева из «Локо»: «Возможна распродажа, дальше – Батраков» 1
«Краснодар» заплатит до 740 миллионов рублей за собственного воспитанника 4
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Ротенберг Борис Воробьев Дмитрий Галицкий Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1784360952
А говорили что телефонные разговоры прослушивает ФСБ, а оказывается их прослушивает Иван Карпов (кто бы это ни был).
Ответить
Главные новости
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
16:41
1
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
23
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
13
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
22
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
8
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
29
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
Все новости
Все новости
Мнение Черданцева о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
16:58
Овечкин вспомнил, как забил Дзюбе в «очко»
16:33
1
Орлов «переобулся» в отношении Соболева
16:15
4
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
15:55
2
Мостовому не понравился регламент матча «Зенит» – «Спартак»
15:25
Генич прокомментировал трансфер спартаковца Умярова в Испанию
14:56
Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку
14:40
1
Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили
14:30
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
8
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
13
«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке
13:34
4
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
29
«Спартак» двумя словами описал поражение от «Зенита»
13:15
4
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
Семак пожаловался на высокие цены на форвардов
12:11
2
В «Зените» прокомментировали летнюю трансферную работу
11:57
ВидеоБешеные эмоции Соболева после победы «Зенита» над «Спартаком»
11:49
11
«Зенит» получил Суперкубок России на вечное хранение
11:17
15
«Спартак» – о поражении от «Зенита»: «Мы были очевидно сильнее, поражение незаслуженное»
10:55
20
Егоров: «Спартак» позволил вытереть об себя ноги»
10:41
12
Стало известно, приедет ли Сафонов в сентябре в сборную России
10:31
1
Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»
10:15
13
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»
09:52
15
ВидеоРеакция судьи Буланова на вопрос о скандале в Суперкубке
09:43
7
Видео«Соболев – гондон»: фанаты «Спартака» оскорбляли зенитовца по ходу матча
09:29
21
Семак высказался о провокациях Соболева в матче со «Спартаком»
09:21
14
Заявление РФС по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»
01:31
46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+