Подробности переговоров Галицкого и Ротенберга по Воробьеву

Вопрос с трансфером форварда Дмитрия Воробьева из «Локо» в «Краснодар» решался на уровне глав клубов.
«Вопрос с его переходом решил звонок Сергея Галицкого Борису Ротенбергу. Сергей Николаевич задал ББ один вопрос: «Сколько ты хочешь?».
И получил конкретный ответ: 650 млн рублей + 100 млн бонусами. До этого быки давали лишь 450 мультов. СНГ согласился и все остальные варианты отпали сам собой. Несмотря на большие подъемные.
Сегодня Воробьев попрощался с паровозной командой и вылетает в Краснодар. Теперь уже экс-напад «Локомотива» будет забивать за команду, его воспитавшую, под номером 10», – написал инсайдер Иван Карпов.
- Сообщалось, что «Локомотив» продаст Воробьева «Краснодару» за 7,3 миллиона евро + 1 миллион евро бонусов.
- 28-летний Воробьев в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова