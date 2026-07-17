Подробности переговоров Галицкого и Ротенберга по Воробьеву

Вопрос с трансфером форварда Дмитрия Воробьева из «Локо» в «Краснодар» решался на уровне глав клубов.

«Вопрос с его переходом решил звонок Сергея Галицкого Борису Ротенбергу. Сергей Николаевич задал ББ один вопрос: «Сколько ты хочешь?».

И получил конкретный ответ: 650 млн рублей + 100 млн бонусами. До этого быки давали лишь 450 мультов. СНГ согласился и все остальные варианты отпали сам собой. Несмотря на большие подъемные.

Сегодня Воробьев попрощался с паровозной командой и вылетает в Краснодар. Теперь уже экс-напад «Локомотива» будет забивать за команду, его воспитавшую, под номером 10», – написал инсайдер Иван Карпов.