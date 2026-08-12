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Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ

12 августа, 13:11
12

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 4-го тура РПЛ.

14 августа (пятница)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Игорь Писанко.

15 августа (суббота)

«Родина» – «Акрон»: судья – Матвей Заика. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Александр Павлов; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Факел»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Резников.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Олег Соколов.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.

16 августа (воскресенье)

«Зенит» – «Динамо»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Виктор Кулагин.

«Крылья Советов» – «Динамо Мх»: судья – Никита Новиков. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Никита Матиеску; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Французов.

«Балтика» – «Спартак»: судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Зенит Краснодар Рубин Ростов Динамо Мх Акрон Крылья Советов Ахмат Факел Оренбург Родина Балтика Карасев Сергей Абросимов Иван Чистяков Артем Фролов Антон Прокопов Андрей Танашев Инал Новиков Никита Заика Матвей
Комментарии (12)
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рылы
1786531967
по традиции поздравляем внезапно разбогатевшего прокопова. позор тарасятнику!
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NewLife
1786533156
карася подтянули быков травить🤔
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АЛЕКС 58
1786533885
Чистяков поможет Зениту,Карась притормозит быков. Хитрее стали работать,вполне логично!
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andr2112
1786535441
В состав бригады на наш матч опять два финских брата Кукку (брат Ян и брат Ляк)😉
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шахта Заполярная
1786537483
Интересное судейство будет у паровозов с платками и у быков с чабанами. И куда же зинка без ку-ку
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crf57
1786547410
КАРАСЁВА давно пора гнать из футбола!!!
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Zero Riot
1786559274
Поглядим, посмотрим.
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