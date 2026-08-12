Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 4-го тура РПЛ.
14 августа (пятница)
«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Игорь Писанко.
15 августа (суббота)
«Родина» – «Акрон»: судья – Матвей Заика. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Александр Павлов; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.
ЦСКА – «Факел»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Резников.
«Ростов» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Олег Соколов.
«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.
16 августа (воскресенье)
«Зенит» – «Динамо»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Виктор Кулагин.
«Крылья Советов» – «Динамо Мх»: судья – Никита Новиков. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Никита Матиеску; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Французов.
«Балтика» – «Спартак»: судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.