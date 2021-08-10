Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Юрий Матвеев

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Матвеев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 8 июня 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Урал 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.07.2021 Урал 0 : 3 Краснодар
    01.08.2021 Урал 1 : 1 Пари НН
    09.08.2021 Сочи 2 : 0 Урал
    • Читайте нас: 
    11