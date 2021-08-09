Статистика по турнирам

Россия. Премьер-лига 2021/2022 Товарищеские матчи 2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Матчи за место в РПЛ 2014/2015 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010