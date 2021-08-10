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Юрий Матвеев
Новости
Юрий Матвеев - новости
Россия
8 июня 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
«Урал» объявил об отставке Матвеева
2021.08.10 14:36
4
«Чемпионат»: Матвеев покинет пост главного тренера «Урала». Его может заменить Шалимов
2021.08.10 13:52
6
Видео
Матвеев – после матча с «Ахматом»: «Урал» проводит совершенно разные по качеству таймы. Не понимаю, почему так»
2021.04.25 10:45
1
Видео
Тренер «Урала» Матвеев – после поражения от ЦСКА: «Не могу понять, что произошло. Трехминутка пропущенных голов показалась странной»
2020.10.03 21:10
3
«Урал» объявил о назначении Юрия Матвеева главным тренером
2020.07.28 15:45
Матвеев продолжит тренировать «Урал»
2020.07.24 15:32
1
Президент «Урала»: «Не хотел бы, чтобы Семин тренировал нас сейчас»
2020.07.19 19:20
2
Матвеев остался доволен действиями молодых игроков «Урала»
2017.04.29 21:03
Матвеев: «Думаю, «Урал» станет сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом»
2017.04.25 00:44
8
Матвеев: «Победить могли как «Крылья», так и «Урал», поэтому ничья – закономерный итог»
2016.11.05 18:24
Матвеев назначен на должность и.о. главного тренера «Урала»
2016.11.01 12:17
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