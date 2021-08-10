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«Урал» объявил об отставке Матвеева

10 августа 2021, 14:36
4

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев официально покинул занимаемый пост.

Пресс-служба клуба сообщила, что стороны договорились о прекращении сотрудничества.

«Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе «Урала».

Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодeжью в «Урале-2», а также за успехи главной команды.

Юрий Матвеев навсегда останется для «Урала» примером настоящего патриота. Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба», – говорится в заявлении «Урала».

Источник: Официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Матвеев Юрий
Комментарии (4)
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Ганнибал Лектор
1628595641
Только бы не очередного сбитого лётчика назначили - Шалимов, Юран, Рахимов.
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talgatnurzhanov2006
1628597185
Ждал что на первой полосе ПСЖ объявит о переходе Месси а тут немного другие новости. В принципе тоже сойдет.
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zigbert
1628617867
Отзыв хороший но пришлось уволить.
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