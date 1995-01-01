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    «Урал» объявил об отставке Матвеева

    Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев официально покинул занимаемый пост.

    Пресс-служба клуба сообщила, что стороны договорились о прекращении сотрудничества.

    «Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе «Урала».

    Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодeжью в «Урале-2», а также за успехи главной команды.

    Юрий Матвеев навсегда останется для «Урала» примером настоящего патриота. Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба», – говорится в заявлении «Урала».

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    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +593

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      Ждал что на первой полосе ПСЖ объявит о переходе Месси а тут немного другие новости. В принципе тоже сойдет.

      0
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      Рейтинг: +4668

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Только бы не очередного сбитого лётчика назначили - Шалимов, Юран, Рахимов.

      1
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      Рейтинг: +1738

      spam2009 > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Бесполезный клуб, по крайней мере директор. Простилка для властьимущих

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