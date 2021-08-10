«Урал» объявил об отставке Матвеева

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев официально покинул занимаемый пост.

Пресс-служба клуба сообщила, что стороны договорились о прекращении сотрудничества.

«Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе «Урала».

Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодeжью в «Урале-2», а также за успехи главной команды.

Юрий Матвеев навсегда останется для «Урала» примером настоящего патриота. Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба», – говорится в заявлении «Урала».