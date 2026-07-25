Шварц прокомментировал 0:0 «Динамо» с «Крыльями»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью с «Крыльями Советов».

«Динамо» сыграло 0:0 с «Крыльями» в 1-м туре РПЛ.

Это была первая игра после возвращения в московскую команду для Шварца.

Бело-голубые нанесли по воротам соперника 22 удара.

– Какую линию хотите усилить? Довольны ли глубиной состава?

– Не самое подходящее время конкретизировать. Сегодня точно недовольны результатом и качеством игры. Есть понимание, что нужен более глубокий состав. Наверное, можно сказать, что точно что‑то произойдет с точки зрения усиления состава.

– Чавес и Касерес отсутствовали. Когда ждать их возвращения?

– Хуан вернулся вчера. Луис – сегодня утром. Понятно, что в понедельник будет медосмотр, а во вторник тренировка. Нельзя пока точную дату назвать. Оба провели хороший чемпионат мира, только вернулись. Дата возвращения будет чуть позже.