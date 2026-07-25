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Шварц прокомментировал 0:0 «Динамо» с «Крыльями»

Сегодня, 16:54
1

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью с «Крыльями Советов».

  • «Динамо» сыграло 0:0 с «Крыльями» в 1-м туре РПЛ.
  • Это была первая игра после возвращения в московскую команду для Шварца.
  • Бело-голубые нанесли по воротам соперника 22 удара.

– Какую линию хотите усилить? Довольны ли глубиной состава?

– Не самое подходящее время конкретизировать. Сегодня точно недовольны результатом и качеством игры. Есть понимание, что нужен более глубокий состав. Наверное, можно сказать, что точно что‑то произойдет с точки зрения усиления состава.

– Чавес и Касерес отсутствовали. Когда ждать их возвращения?

– Хуан вернулся вчера. Луис – сегодня утром. Понятно, что в понедельник будет медосмотр, а во вторник тренировка. Нельзя пока точную дату назвать. Оба провели хороший чемпионат мира, только вернулись. Дата возвращения будет чуть позже.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Шварц Сандро
Комментарии (1)
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Desma
1784991731
А что здесь комментировать? Всего лишь обкакались ...
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