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  • Матвеев: «Думаю, «Урал» станет сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом»

Матвеев: «Думаю, «Урал» станет сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом»

25 апреля 2017, 00:44
8

Тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам специалиста, уральская команда намерена дать бой лидеру чемпионата.

«Готовы дать бой «Спартаку». Думаю, мы станем сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом». Будем искать внутренние резервы удаленным игрокам во встрече с питерцами. К нам кое-какая информация по состоянию Адриано и Зе Луишу доходит. Зе Луиш вроде работает в общей группе, думаю, он примет участие в матче. Можем только предполагать, во сколько защитников сыграет «Спартак». Обещаю, что завтра «Урал» отдаст все силы в противостоянии со «Спартаком», – сказал Матвеев.

Встреча состоится 25 апреля в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Адриано Луис Зе Луиш Матвеев Юрий
Комментарии (8)
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Aston
1493072783
Авторы,Але!встреча будет проходить на Открытие арена!В Москве,а не Екб!
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la verdad
1493090828
Сегодня Урал покажет очередную комедию в стиле "Мы не смогли устоять перед натиском будущего чемпиона" или "Судья всё испортил. Это заговор". Урал торгует очками направо и налево, занимая безопасное 10-е место.
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vladimir-7
1493102028
КДК должна исправить ошибки Еськова и отменить красные карточки трём игрокам Урала, и разрешить им играть в следующих играх.
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зиргай
1493104488
назло зенькам урал продует мясу
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dyema
1493109414
Давай Урал, вопреки всему......
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neveldomha
1493113747
Что за бред? Уралы, Амкары, Терики ...... это извечные середнячки. Команды способные настроиться на одну две игры, а затем провалить те же две три с аутсайдерами. И судейство тут не при чем. Это уровень, выше которого не прыгнешь.
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