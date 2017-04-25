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    Матвеев: «Думаю, «Урал» станет сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом»

    Тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам специалиста, уральская команда намерена дать бой лидеру чемпионата.

    «Готовы дать бой «Спартаку». Думаю, мы станем сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом». Будем искать внутренние резервы удаленным игрокам во встрече с питерцами. К нам кое-какая информация по состоянию Адриано и Зе Луишу доходит. Зе Луиш вроде работает в общей группе, думаю, он примет участие в матче. Можем только предполагать, во сколько защитников сыграет «Спартак». Обещаю, что завтра «Урал» отдаст все силы в противостоянии со «Спартаком», – сказал Матвеев.

    Встреча состоится 25 апреля в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Спорт FM

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    25.04.2017 00:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 25 апреля 2017, 12:49

      Что за бред? Уралы, Амкары, Терики ...... это извечные середнячки. Команды способные настроиться на одну две игры, а затем провалить те же две три с аутсайдерами. И судейство тут не при чем. Это уровень, выше которого не прыгнешь.

      -1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > neveldomha 25 апреля 2017, 17:45

      Выше Андерлехта!?

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 25 апреля 2017, 11:36

      Давай Урал, вопреки всему......

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      зиргай 25 апреля 2017, 10:14

      назло зенькам урал продует мясу

      -2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > зиргай 25 апреля 2017, 17:50

      в этом что-то есть)))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 апреля 2017, 09:33

      КДК должна исправить ошибки Еськова и отменить красные карточки трём
      игрокам Урала, и разрешить им играть в следующих играх.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 апреля 2017, 06:27

      Сегодня Урал покажет очередную комедию в стиле "Мы не смогли устоять перед натиском будущего чемпиона" или "Судья всё испортил. Это заговор".
      Урал торгует очками направо и налево, занимая безопасное 10-е место.

      0
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      Рейтинг: +1897

      Aston 25 апреля 2017, 01:26

      Авторы,Але!встреча будет проходить на Открытие арена!В Москве,а не Екб!

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