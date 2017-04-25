Матвеев: «Думаю, «Урал» станет сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом»

Тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам специалиста, уральская команда намерена дать бой лидеру чемпионата.

«Готовы дать бой «Спартаку». Думаю, мы станем сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом». Будем искать внутренние резервы удаленным игрокам во встрече с питерцами. К нам кое-какая информация по состоянию Адриано и Зе Луишу доходит. Зе Луиш вроде работает в общей группе, думаю, он примет участие в матче. Можем только предполагать, во сколько защитников сыграет «Спартак». Обещаю, что завтра «Урал» отдаст все силы в противостоянии со «Спартаком», – сказал Матвеев.

Встреча состоится 25 апреля в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.