«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов

«Аль-Хилаль» объявил о переходе вингера Крисенцио Саммервила из «Вест Хэма».
24-летний нидерландец подписал соглашение сроком на четыре года. Сумма трансфера с учетом бонусов составила 70 миллионов евро.
Саммервилл уже приступил к работе с новой командой на сборе в Австрии. Футболист выступал за сборную Нидерландов на чемпионате мира-2026, где отметился двумя забитыми мячами.
- В составе «Вест Хэма» в прошлом сезоне вингер в 34 встречах 7 раз поразил ворота соперников и сделал 5 ассистов.
- Лондонцы вылетели в Чемпионшип.
- Также на нидерландца претендовала «Рома».
Источник: официальный сайт «Аль-Хиляля»