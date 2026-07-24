Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов

«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов

Вчера, 23:34

«Аль-Хилаль» объявил о переходе вингера Крисенцио Саммервила из «Вест Хэма».

24-летний нидерландец подписал соглашение сроком на четыре года. Сумма трансфера с учетом бонусов составила 70 миллионов евро.

Саммервилл уже приступил к работе с новой командой на сборе в Австрии. Футболист выступал за сборную Нидерландов на чемпионате мира-2026, где отметился двумя забитыми мячами.

  • В составе «Вест Хэма» в прошлом сезоне вингер в 34 встречах 7 раз поразил ворота соперников и сделал 5 ассистов.
  • Лондонцы вылетели в Чемпионшип.
  • Также на нидерландца претендовала «Рома».

Еще по теме:
«Аль-Хиляль» нацелился на действующего обладателя «Золотого мяча»
Тюкавин оценил вариант с переходом в Саудовскую Аравию 2
Клуб, вылетевший из АПЛ, продаст игрока сборной Нидерландов за 80 миллионов 1
Источник: официальный сайт «Аль-Хиляля»
Англия. Чемпионшип Саудовская Аравия. Премьер-лига Трансферы Вест Хэм Аль-Хиляль Саммервил Крисенцио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Старт РПЛ, Барко хочет покинуть «Спартак», игроку «Зенита» грозит арест, новая команда Клоппа и другие новости
00:57
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
00:29
Игдисамов назвал игрока ЦСКА, у которого все передачи «космические»
Вчера, 23:51
1
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
Вчера, 23:34
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от ЦСКА, обвинив своих игроков
Вчера, 23:18
2
Тренер ЦСКА прокомментировал волевую победу над «Балтикой»
Вчера, 22:50
1
РПЛ. Сезон начался с волевой победы ЦСКА над «Балтикой» (2:1)
Вчера, 21:59
31
Судья пытался остановить провокацию Соболева в адрес фанатов «Спартака»
Вчера, 21:47
1
Позиция Талалаева по трансферу вратаря Бориско в ЦСКА
Вчера, 21:15
1
В «Балтике» высказались о скором трансфере вратаря Бориско в ЦСКА
Вчера, 20:59
4
Все новости
Все новости
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Фото«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Экс-легионер «Спартака» возвращается в СНГ
22 января
ФотоВ Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
Лэмпард может в третий раз возглавить команду АПЛ
2025.09.18 16:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+