«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов

«Аль-Хилаль» объявил о переходе вингера Крисенцио Саммервила из «Вест Хэма».

24-летний нидерландец подписал соглашение сроком на четыре года. Сумма трансфера с учетом бонусов составила 70 миллионов евро.

Саммервилл уже приступил к работе с новой командой на сборе в Австрии. Футболист выступал за сборную Нидерландов на чемпионате мира-2026, где отметился двумя забитыми мячами.