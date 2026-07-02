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«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер

Вчера, 12:18
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«Тоттенхэм» объявил о переходе Матеуша Фернандеша, 21-летнего полузащитника сборной Португалии, из «Вест Хэма».

«Я очень рад этому шагу. «Тоттенхэм» – огромный клуб, и главный тренер стал ключевой причиной моего решения. Когда мы поговорили, это было нечто особенное. Мы смотрим на футбол одинаково – выходить на поле сильной командой, с борьбой и энергией, чтобы побеждать в каждом матче. Не могу дождаться начала работы и встречи с болельщиками», – сказал Фернандеш.

«Я давно восхищался Матеушем, потому что он сочетает качество работы с мячом с интенсивностью и интеллектом, которые критически важны для нашего стиля игры. Несмотря на возраст, у него уже есть хороший опыт в Премьер-лиге, он демонстрировал качество и стабильность на этом уровне.

Матеуш комфортно чувствует себя под давлением, может продвигать мяч, усердно работает на команду и не боится брать игру на себя в трудные моменты. Уверен, что здесь идеальная среда для его развития, и я с нетерпением жду начала работы с ним», – добавил главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби.

Сумма сделки составила 85 миллионов фунтов (98,7 млн евро). Этот трансфер станет рекордным для «Тоттенхэма» за всю историю клуба.

  • Фернандеш – воспитанник академии «Спортинга». Он перешeл в лиссабонский клуб из «Ольяненсе» в 2016 году и прошeл через все ступени клубной системы.
  • В октябре 2022-го полузащитник дебютировал за основу в Примейра-лиге, а спустя четыре дня вышел на поле в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:1) на Tottenham Hotspur Stadium.
  • Сезон-2023/24 Фернандеш провeл в аренде в «Эшториле» – 28 матчей в чемпионате Португалии и первый за 80 лет финал кубка для клуба. Затем полузащитник перебрался в «Саутгемптон», где за 36 игр АПЛ набрал 2+4 по «гол+пас» и был признан игроком года в команде.
  • В августе 2025-го Фернандеш присоединился к «Вест Хэму», провeл ещe 36 матчей в АПЛ, разделил пятое место по отборам (103) и отметился тремя голами и четырьмя передачами.
  • В марте 2026 года Фернандеш дебютировал за сборную Португалии, выйдя на замену в победном матче против США (2:0).

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Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Трансферы Вест Хэм Тоттенхэм Фернандеш Матеуш
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Skull_Boy
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