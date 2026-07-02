«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер

«Тоттенхэм» объявил о переходе Матеуша Фернандеша, 21-летнего полузащитника сборной Португалии, из «Вест Хэма».

«Я очень рад этому шагу. «Тоттенхэм» – огромный клуб, и главный тренер стал ключевой причиной моего решения. Когда мы поговорили, это было нечто особенное. Мы смотрим на футбол одинаково – выходить на поле сильной командой, с борьбой и энергией, чтобы побеждать в каждом матче. Не могу дождаться начала работы и встречи с болельщиками», – сказал Фернандеш.

«Я давно восхищался Матеушем, потому что он сочетает качество работы с мячом с интенсивностью и интеллектом, которые критически важны для нашего стиля игры. Несмотря на возраст, у него уже есть хороший опыт в Премьер-лиге, он демонстрировал качество и стабильность на этом уровне.

Матеуш комфортно чувствует себя под давлением, может продвигать мяч, усердно работает на команду и не боится брать игру на себя в трудные моменты. Уверен, что здесь идеальная среда для его развития, и я с нетерпением жду начала работы с ним», – добавил главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби.

Сумма сделки составила 85 миллионов фунтов (98,7 млн евро). Этот трансфер станет рекордным для «Тоттенхэма» за всю историю клуба.