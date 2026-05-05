Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ

Знаменитый голливудский актер Райан Рейнольдс высказался о выступлении в Чемпионшипе «Рексхэма», совладельцем которого он является.

Команда заняла итоговое 7-е место и не попала в плей-офф за место в АПЛ после домашней ничьей с «Мидлсбро» (2:2) в 46-м туре.

«Я совершенно разочарован результатом, но невероятно горжусь нашим сезоном. За пять лет мы прошли долгий путь, и это был лучший результат за нашу более чем 150-летнюю историю. Еще многое предстоит сделать. Но сейчас нам есть чем гордиться, «красные», – написал Рейнольдс.

Он владеет «Рексхэмом» с 2020 года вместе с другим известным актером Робом Макэлхенни. До этого клуб три раза подряд повышался в классе. В сезоне-2022/23 он занял 1-е место в Национальной лиге – 5-м по статусу дивизионе Англии, в сезоне-2023/24 финишировал 2-м во Второй лиге, в сезоне-2024/25 был 2-м в Первой лиге.

«Рексхэм» – 1 из 5 клубов из Уэльса, играющих в системе английских футбольных лиг. Другие команды – это «Суонси Сити», «Кардифф Сити», «Ньюпорт Каунти» и «Мертир Таун».