Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ

Знаменитый голливудский актер Райан Рейнольдс высказался о выступлении в Чемпионшипе «Рексхэма», совладельцем которого он является.
Команда заняла итоговое 7-е место и не попала в плей-офф за место в АПЛ после домашней ничьей с «Мидлсбро» (2:2) в 46-м туре.
«Я совершенно разочарован результатом, но невероятно горжусь нашим сезоном. За пять лет мы прошли долгий путь, и это был лучший результат за нашу более чем 150-летнюю историю. Еще многое предстоит сделать. Но сейчас нам есть чем гордиться, «красные», – написал Рейнольдс.
Он владеет «Рексхэмом» с 2020 года вместе с другим известным актером Робом Макэлхенни. До этого клуб три раза подряд повышался в классе. В сезоне-2022/23 он занял 1-е место в Национальной лиге – 5-м по статусу дивизионе Англии, в сезоне-2023/24 финишировал 2-м во Второй лиге, в сезоне-2024/25 был 2-м в Первой лиге.
«Рексхэм» – 1 из 5 клубов из Уэльса, играющих в системе английских футбольных лиг. Другие команды – это «Суонси Сити», «Кардифф Сити», «Ньюпорт Каунти» и «Мертир Таун».
- По итогам этого сезона из Чемпионшипа в АПЛ вышли «Ковентри Сити» и «Ипсвич Таун». Третью путевку разыграют в плей-офф «Миллуолл», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл Сити». Из Премьер-лиги уже точно вылетели «Бернли» и «Вулверхэмптон», третий клуб определится позднее.
- В Первую лигу из Чемпионшипа по итогам этого сезона вылетели «Оксфорд Юнайтед», «Лестер» и «Шеффилд Уэнсдей». Им на смену придут «Линкольн Сити» и «Кардифф Сити». Третью путевку в плей-офф разыграют «Стокпорт Каунти», «Брэдфорд Сити», «Болтон Уондерерс» и «Стивенидж».