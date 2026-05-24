«МЮ» вернулся к кандидатуре вингера «Милана»

«Манчестер Юнайтед» в последние дни вновь проявил интерес к вингеру «Милана» Рафаэлу Леау.
Манкунианцы давно присматриваются к португальскому футболисту.
Также один из кандидатов в президенты «Фенербахче», Хакан Сафи, выразил заинтересованность в Леау. Выборы президента стамбульцев запланированы на 6-7 июня. Препятствием к переходу Леау в Турцию может также послужить высокая зарплата футболиста.
Предполагается, что португалец может ожидать инициативы от «Барселоны».
- Срок текущего контракта Леау с «Миланом» рассчитан до середины 2028 года.
- В этом сезоне 26-летний вингер провел 30 матчей, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.
Источник: La Gazzetta dello Sport