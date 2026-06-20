Директор «Спартака» высказался о трансфере обладателя «Золотого мяча»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао выбрал трансфер мечты для клуба.
«Трансфер мечты? Родри из «Манчестер Сити».
Это не просто высококлассный футболист, который выиграл множество трофеев. Это системообразующий игрок. Он объединяет команду на поле и вне его. Кто-то мог назвать игрока более заметного, но я вижу в Родри, который не просто играет, а помогает играть команде. Для меня это настоящее футбольное золото», – сказал Кахигао на ютуб-канале «Спартака».
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
- Его контракт с «Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года. В прошедшем сезоне Родри забил 2 гола в 33 матчах.
- Испанец стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»