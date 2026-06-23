Матч ЧМ-2026 Франция – Ирак прерван

Начало второго тайма матча группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака отложили минимум на 15 минут из-за погодных условий.
Встреча проходит в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». К концу первого тайма над ареной разразился сильный дождь, а в перерыве объявили грозовую опасность. Согласно регламенту штата Пенсильвания, выход футболистов на поле в таких условиях запрещен.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- К моменту паузы французы вели со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме провел Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции.
- Главным арбитром матча работает канадец Дрю Фишер из Канады.
- Игра проходит в рамках 2-го тура группы I. Групповой этап ЧМ-2026 стартовал 11 июня и продлится до 27 июня. Команды проводят по три матча по круговой системе. В плей-офф пробьются две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь коллективов, занявших третьи строчки.
Источник: «Бомбардир»