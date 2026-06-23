Матч ЧМ-2026 Франция – Ирак прерван

Начало второго тайма матча группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака отложили минимум на 15 минут из-за погодных условий.

Встреча проходит в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». К концу первого тайма над ареной разразился сильный дождь, а в перерыве объявили грозовую опасность. Согласно регламенту штата Пенсильвания, выход футболистов на поле в таких условиях запрещен.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.