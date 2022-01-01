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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Ирак
Сборная Ирака по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://ifa.iq/
Тренер:
Грэм Арнольд
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Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Выявлена слабейшая команда ЧМ-2026
28 июня
1
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Сенегал установил рекорд ЧМ для африканских сборных
27 июня
1
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Видео
Обзор матча Сенегал – Ирак голы и лучшие моменты (Видео)
27 июня
ЧМ-2026. Сенегал уничтожил Ирак (5:0) и финишировал третьим в группе
27 июня
3
Трансляция
Сенегал – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026
26 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Где смотреть матч Сенегал – Ирак: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
25 июня
Сенегал – Ирак: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Игроку Ирака пригрозили казнью после ошибок на ЧМ-2026
23 июня
6
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Видео
Мбаппе отдавал распоряжения уборщикам поля в матче Франция – Ирак
23 июня
Дешам высказался о разгроме Ирака
23 июня
1
Видео
Обзор матча Франция – Ирак голы и лучшие моменты (Видео)
23 июня
Мбаппе сравнялся с Клозе по голам на ЧМ – больше только у Месси
23 июня
5
ЧМ-2026. Франция разгромила Ирак (3:0) и вышла в плей-офф, Мбаппе сделал дубль, матч прерывали на 2 часа
23 июня
1
Матч ЧМ-2026 Франция – Ирак прерван
23 июня
8
Трансляция
Франция – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026
22 июня
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Где смотреть матч Франция – Ирак: во сколько прямая трансляция 22 июня 2026
21 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Франция – Ирак 23 июня 2026 года
21 июня
Франция – Ирак: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026
21 июня
ЧМ-2026. Дубль Холанда принес Норвегии победу над Ираком (4:1)
17 июня
3
Видео
Обзор матча Ирак – Норвегия: голы и лучшие моменты (Видео)
17 июня
Трансляция
Ирак – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026
16 июня
Где смотреть матч Ирак – Норвегия: во сколько прямая трансляция 17 июня 2026
16 июня
1
2
3
4
5
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