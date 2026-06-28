Выявлена слабейшая команда ЧМ-2026

Завершился групповой этап чемпионата мира-2026. По его итогам определена слабейшая команда турнира.

Ею оказалась сборная Ирака. Команда проиграла все матчи группового этапа, получив разницу мячей минус 11. Худшей разницы голов нет ни у одной команды.

Уже известно, что только одна сборная не забила ни одного гола на ЧМ-2026.

Это Панама, которая проиграла все три матча всухую – Хорватии (0:1), Гане (0:1) и Англии (0:2).

С одним забитым мячом завершили групповой этап Шотландия, Кюрасао, Саудовская Аравия, Ирак.