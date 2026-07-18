Во Франции раскрыли дату начала работы Зидана в сборной

Зинедин Зидан приступит к исполнению обязанностей на посту главного тренера сборной Франции только осенью.

Указанная в документах дата начала его работы – 1 сентября. С этого дня начнут действовать контракты Зидана и членов его тренерского штаба.

При этом, вероятно, о назначении тренера объявят раньше.

Франция в полуфинале ЧМ-2026 проиграла Испании – 0:2.

Последним для Дидье Дешама станет матч за 3-е место против Англии.

Зидан ранее работал тренером только в «Реале».

Его первые игры со сборной будут в Лиге наций – против Турции (25 сентября), Бельгии (28 сентября), Италии (2 октября) и снова Бельгии (5 октября).

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