Канчельскис – об Инфантино: «Зачем он нужен в футболе с такими поступками?»

Андрей Канчельскис раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино.
«Как он поступал, как себя вел – не по-мужски. Звонок Трампу, эти странные новые правила, еще что-то выдумывает. Кого он хочет удивить?
Хочет доказать, что он лучше Блаттера – но Инфантино до него очень далеко. Дальше ему не надо избираться. Чуть-чуть порулил – и хватит.
Зачем он нужен в футболе с такими поступками?», – сказал Канчельскис.
- Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
- В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
- Новые выборы запланированы на март 2027 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»