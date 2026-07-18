Канчельскис – об Инфантино: «Зачем он нужен в футболе с такими поступками?»

Андрей Канчельскис раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Как он поступал, как себя вел – не по-мужски. Звонок Трампу, эти странные новые правила, еще что-то выдумывает. Кого он хочет удивить?

Хочет доказать, что он лучше Блаттера – но Инфантино до него очень далеко. Дальше ему не надо избираться. Чуть-чуть порулил – и хватит.

Зачем он нужен в футболе с такими поступками?», – сказал Канчельскис.

Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.

В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.

Новые выборы запланированы на март 2027 года.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе