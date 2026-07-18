ФИФА приняла решение по финалу ЧМ-2026 на фоне лесных пожаров

В ФИФА отреагировали на слухи о возможном переносе финального матча чемпионата мира-2026.

Сообщалось, что игру могут провести в другом месте из-за лесных пожаров. Стихийное бедствие привело к задымлению Нью‑Йорка и Нью‑Джерси.

Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

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