Генич пятью словами описал сборную Аргентины

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о сборной Аргентины в преддверии финального матча чемпионата мира-2026.

«Аргентинцы очень грамотно сканируют то, что происходит на поле, Месси грамотно чувствует пульс игры.

Замены, сделанные главным тренером англичан Тухелем с мексиканцами и норвежцами, на сей раз [в полуфинале] не сработали, потому что Аргентина – гениальная команда. Так что я не склонен поддаваться массовому психозу относительно его персоны.

Аргентинские болельщики – лучшие. Как бы игра ни складывалась, они не скажут ни одного плохого слова про свою команду. А норвежская фишка с греблей со временем забудется.

Скалони понимает, как же ему повезло, что он работает с этой командой. Он не прыгает, не скачет на бровке. Это и тренерская команда, и команда Месси как играющего тренера. Это семья, где Месси – вожак«, – заявил Генич.

Аргентинцы могут выиграть чемпионат мира во второй раз подряд.

Они поспорят за трофей с Испанией завтра в 22:00 мск.

По пути к финалу «альбиселесте» победили Алжир (3:0), Австрию (2:0), Иорданию (3:1), Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2), Швейцарию (3:1) и Англию (2:1).

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