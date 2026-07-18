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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Генич пятью словами описал сборную Аргентины

Вчера, 16:32
7

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о сборной Аргентины в преддверии финального матча чемпионата мира-2026.

«Аргентинцы очень грамотно сканируют то, что происходит на поле, Месси грамотно чувствует пульс игры.

Замены, сделанные главным тренером англичан Тухелем с мексиканцами и норвежцами, на сей раз [в полуфинале] не сработали, потому что Аргентина – гениальная команда. Так что я не склонен поддаваться массовому психозу относительно его персоны.

Аргентинские болельщики – лучшие. Как бы игра ни складывалась, они не скажут ни одного плохого слова про свою команду. А норвежская фишка с греблей со временем забудется.

Скалони понимает, как же ему повезло, что он работает с этой командой. Он не прыгает, не скачет на бровке. Это и тренерская команда, и команда Месси как играющего тренера. Это семья, где Месси – вожак«, – заявил Генич.

  • Аргентинцы могут выиграть чемпионат мира во второй раз подряд.
  • Они поспорят за трофей с Испанией завтра в 22:00 мск.
  • По пути к финалу «альбиселесте» победили Алжир (3:0), Австрию (2:0), Иорданию (3:1), Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2), Швейцарию (3:1) и Англию (2:1).

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Испания Месси Лионель Генич Константин
Комментарии (7)
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АЛЕКС 58
1784382358
Удачи Аргентине!
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Александр52
1784384021
Генич стал исправляться. Возможно он хороший парень.
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FCSpartakM
1784384825
ой, да ничего не сканируют они. У них нет игры, а есть характер и они этот характер превращают в жесткую манеру игры на навалы, когда надо забивать. Все. Их могли уже давно погасить, но удача и фифушники тянут мессиков в финал.
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Интерес
1784387815
Вожаки бывают в стае, а не в семье.Ну и в криминальных сообществах.Зови Леонтия, Гнидич, просто :доминантный самец сборной Аргентины.
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Mirak92
1784389013
Я одним Гнидича описать могу
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нейтральныйкакникто
1784392270
Жду проигрыша Аргентины(не потому что испытываю к ним какую-то неприязнь, они конечно ОДНИ из лучших),а что бы услышать изрыгания Генича против них и Месси(ОДНОГО из лучших), и услышать ПЛОХИЕ СЛОВА(СЛОВА РАЗОЧАРОВАНИЯ ) болельщиков Аргентины....)))
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