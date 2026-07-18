Чемпионат мира 2026, 18-19 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

19 июля состоится матч за третье место чемпионата мира-2026.

В игре за бронзу встретятся Франция и Англия. Встреча начнется в полночь по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.

Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Впервые в турнире участвовали 48 команд.

Чемпионат мира, Матч за 3-е место Франция - Англия - 4:6 (0:3) Голы: 0:1 - Д. Райс, 3; 0:2 - Э. Конса, 18; 0:3 - Б. Сака, 37; 0:4 - Б. Сака, 45+1; 1:4 - К. Мбаппе, 48; 2:4 - Б. Барколя, 54; 3:4 - К. Мбаппе, 66; 3:5 - Б. Сака, 87 (с пенальти); 4:5 - У. Дембеле, 90+6; 4:6 - Д. Беллингем, 90+8.

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