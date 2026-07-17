Стала известна точная продолжительность перерыва в финале ЧМ-2026

ФИФА установила продолжительность перерыва в финале чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной – 17 минут.

Организация уведомила федерации обеих стран, что пауза между таймами не превысит 17 минут. Это всего на две минуты дольше стандартного перерыва в футбольном матче.

Одиннадцать минут из этого времени займут выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера. Ранее появлялась информация, что из-за такого количества артистов перерыв может растянуться более чем на полчаса.

Оставшиеся шесть минут отведут на монтаж и демонтаж сцены, а также на полив газона. Состояние поля на «Метлайф» вызывало беспокойство у испанской стороны – в предыдущих матчах покрытие выглядело пересушенным и более медленным, чем обычно.

Паузы для водопоя, ставшие привычными на этом турнире из-за высокой температуры, останутся без изменений – по одной в середине каждого тайма.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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