Самедов двумя словами описал игру Месси на ЧМ-2026

Участник чемпионата мира-2014 Александр Самедов высказался об игре аргентинца Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Потрясающе играет, просто феноменально. Месси – вожак. Понятно, что все говорят о сборной Аргентины через призму Лео, но еще есть Лаутаро, Энцо, Макаллистер... Выделяется командная работа. Отдача сумасшедшая. Здесь стоит признать заслугу Скалони. Все всегда будут говорить о Месси, но немного в тени остаются другие герои», – сказал Самедов.

39-летний Месси на ЧМ-2026 забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 7 матчах.

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