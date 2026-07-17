Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соболев: «Фанаты «Спартака» спрашивают, почему ушел, и зовут обратно»

Соболев: «Фанаты «Спартака» спрашивают, почему ушел, и зовут обратно»

17 июля, 22:49
18

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался об отношениях с фанатами «Спартака».

«Был ли негатив от фанатов «Зенита» или «Спартака»? Никогда. Иногда спрашивают: «Саня, почему ты ушел?». Некоторые говорят: «Возвращайся».

В лицо ни разу не высказывали негативных вещей. Ни здесь, ни там», – сказал Соболев.

  • 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 игр, отметился 13 забитыми мячами и 3 ассистами.
  • Он перешел в команду из «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро.
  • До этого форварда из-за желания перейти в клуб из Санкт-Петербурга отстраняли от тренировок с красно-белыми.

Еще по теме:
Тимощук оценил перспективы Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ 1
Соболев объяснил, почему не смог уйти из «Спартака» в «Зенит» по-хорошему 5
Соболев сказал, когда мог перейти в европейский клуб 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартач80
1784319063
Ахахххахахахах
Ответить
Император 1
1784321379
Что-то я не вижу болельщиков Спартака, которые тебя хотят назад)))
Ответить
Strige
1784322509
Пля.. этот клоун стебется так? ))
Ответить
алдан2014
1784335386
Трепло
Ответить
evgevg13
1784346035
Болельщики Спартака из Костромы или Нальчика?
Ответить
Бумбраш
1784349053
А Сочи звали,по специальности работать
Ответить
Oldtrafford83
1784350756
Смешное млекопитающее🤡
Ответить
Чилим.
1784353874
А звали люлей отвесить?
Ответить
zigbert
1784356269
Нет уж спасибо,обойдёмся без твоей помощи.
Ответить
"supermax"
1784359765
Приснилось дураку
Ответить
Главные новости
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
16:41
4
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
23
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
13
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
22
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
8
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
29
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
Все новости
Все новости
Мнение Черданцева о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
16:53
Овечкин вспомнил, как забил Дзюбе в «очко»
16:33
1
Орлов «переобулся» в отношении Соболева
16:15
5
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
15:55
2
Мостовому не понравился регламент матча «Зенит» – «Спартак»
15:25
Генич прокомментировал трансфер спартаковца Умярова в Испанию
14:56
Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку
14:40
1
Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили
14:30
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
8
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке
13:34
4
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
29
«Спартак» двумя словами описал поражение от «Зенита»
13:15
4
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
Семак пожаловался на высокие цены на форвардов
12:11
2
В «Зените» прокомментировали летнюю трансферную работу
11:57
ВидеоБешеные эмоции Соболева после победы «Зенита» над «Спартаком»
11:49
11
«Зенит» получил Суперкубок России на вечное хранение
11:17
15
«Спартак» – о поражении от «Зенита»: «Мы были очевидно сильнее, поражение незаслуженное»
10:55
20
Егоров: «Спартак» позволил вытереть об себя ноги»
10:41
12
Стало известно, приедет ли Сафонов в сентябре в сборную России
10:31
1
Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»
10:15
13
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»
09:52
15
ВидеоРеакция судьи Буланова на вопрос о скандале в Суперкубке
09:43
7
Видео«Соболев – гондон»: фанаты «Спартака» оскорбляли зенитовца по ходу матча
09:29
21
Семак высказался о провокациях Соболева в матче со «Спартаком»
09:21
14
Заявление РФС по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»
01:31
46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+