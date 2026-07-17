Соболев: «Фанаты «Спартака» спрашивают, почему ушел, и зовут обратно»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался об отношениях с фанатами «Спартака».

«Был ли негатив от фанатов «Зенита» или «Спартака»? Никогда. Иногда спрашивают: «Саня, почему ты ушел?». Некоторые говорят: «Возвращайся».

В лицо ни разу не высказывали негативных вещей. Ни здесь, ни там», – сказал Соболев.