Соболев: «Фанаты «Спартака» спрашивают, почему ушел, и зовут обратно»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался об отношениях с фанатами «Спартака».
«Был ли негатив от фанатов «Зенита» или «Спартака»? Никогда. Иногда спрашивают: «Саня, почему ты ушел?». Некоторые говорят: «Возвращайся».
В лицо ни разу не высказывали негативных вещей. Ни здесь, ни там», – сказал Соболев.
- 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 игр, отметился 13 забитыми мячами и 3 ассистами.
- Он перешел в команду из «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро.
- До этого форварда из-за желания перейти в клуб из Санкт-Петербурга отстраняли от тренировок с красно-белыми.
Источник: «Чемпионат»