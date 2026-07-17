Головину дали совет, как быть с вариантами в России

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину в России.

«Все от него зависит, как он мыслит, как планирует – планирует ли возвращаться сейчас или позже, есть ли варианты задержаться в Европе. Если есть, то надо еще стараться поиграть там, в Россию он всегда сможет вернуться и подписать контракт с топ‑клубом. Через сезон или два это не будет проблемой. Нужно понимать статус клуба, куда он будет уходить.

Если ты уходишь в клуб, который находится на более низком уровне, чем «Монако», то можно думать о возвращении в топ‑клуб РПЛ. Если команда уровнем, как «Монако», но в другом чемпионате – стоит остаться. Если выше – то сомнений быть не может, надо переходить в более весомый по уровню клуб», – сказал Кирьяков.