Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Головину дали совет, как быть с вариантами в России

17 июля, 22:57

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину в России.

«Все от него зависит, как он мыслит, как планирует – планирует ли возвращаться сейчас или позже, есть ли варианты задержаться в Европе. Если есть, то надо еще стараться поиграть там, в Россию он всегда сможет вернуться и подписать контракт с топ‑клубом. Через сезон или два это не будет проблемой. Нужно понимать статус клуба, куда он будет уходить.

Если ты уходишь в клуб, который находится на более низком уровне, чем «Монако», то можно думать о возвращении в топ‑клуб РПЛ. Если команда уровнем, как «Монако», но в другом чемпионате – стоит остаться. Если выше – то сомнений быть не может, надо переходить в более весомый по уровню клуб», – сказал Кирьяков.

  • 30-летний Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
  • Он выступает за команду с лета 2018 года. Срок его контракта с монегасками рассчитан до середины 2029-го.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 18 миллионов евро.

Еще по теме:
Реакция Семака на трансфер Головина в «Зенит»
Мостовой призвал игрока сборной России уехать в Саудовскую Аравию 2
«Зенит» вступил в переговоры по Головину, сумма возможного трансфера – 25 миллионов 25
Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр Кирьяков Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
16:41
4
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
23
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
13
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
22
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
8
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
29
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
Все новости
Все новости
Стало известно, приедет ли Сафонов в сентябре в сборную России
10:31
1
Месси потерял звание лучшего бомбардира в истории ЧМ
01:37
6
ВидеоСафонов провел женскую зарядку
Вчера, 20:19
Головин забил за «Монако» на фоне возможного возвращения в РПЛ
Вчера, 17:29
Во Франции раскрыли дату начала работы Зидана в сборной
Вчера, 17:00
2
Слуцкий ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева
Вчера, 16:24
4
Агент Головина отреагировал на слухи об уходе игрока из «Монако»
Вчера, 11:52
37-летний Обамеянг нашел новый клуб
Вчера, 00:09
Головину дали совет, как быть с вариантами в России
17 июля
Реакция Семака на трансфер Головина в «Зенит»
17 июля
4
Романо назвал нового тренера сборной Франции
17 июля
1
Мостовой призвал игрока сборной России уехать в Саудовскую Аравию
17 июля
2
Семин определил главного фаворита в борьбе за «Золотой мяч» – это не Месси
17 июля
2
Сафонов назвал самый запоминающийся матч ЧМ-2026
17 июля
Сафонов провел летний отпуск в трех странах
16 июля
1
«Зенит» вступил в переговоры по Головину, сумма возможного трансфера – 25 миллионов
16 июля
26
Реакция Сафонова на вылет сборной Франции с ЧМ-2026
15 июля
30-летний финалист ЧМ-2026 ни разу не проигрывал на уровне сборных
15 июля
4
Назван человек, убедивший «Локомотив» в возможности продажи Батракова в «ПСЖ»
15 июля
2
Позиция «Спартака» по трансферу Головина
15 июля
5
Ветеран «Зенита» оценил трансфер Головина в Петербург
15 июля
3
ФотоХамский поступок Мбаппе в матче с Испанией
15 июля
26
Селюк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
14 июля
18
Глава «Локо» ответил, сделал ли «ПСЖ» предложение по Батракову
14 июля
4
Фабрицио Романо раскрыл имя нового одноклубника Сафонова в «ПСЖ»
14 июля
Экс-тренер «Спартака» – о Батракове в «ПСЖ»: «Их уровни немножко несопоставимы»
14 июля
2
Сафонов рассказал о геймерских загулах
14 июля
4
«Марсель» продаст экс-вингера «МЮ» Гринвуда за 40+2 миллиона
14 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+