На Головина появились новые претенденты

В Европе усиливается интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину.
«Головин заинтересовал топ-клубы Греции.
За 30-летним футболистом «Монако», кроме турков и саудитов (у них ТО открывается в августе), следят и на Балканах.
Также Сашу активно предлагают и в топ-5 чемпионаты: есть интерес от английских и немецких команд. Но нефутбольные причины, заключающиеся в политической плоскости, мешают дальнейшему общению по конкретике», – написал источник.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
- Монегаски оценивают хавбека в 25 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»