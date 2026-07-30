На Головина появились новые претенденты

В Европе усиливается интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Головин заинтересовал топ-клубы Греции.

За 30-летним футболистом «Монако», кроме турков и саудитов (у них ТО открывается в августе), следят и на Балканах.

Также Сашу активно предлагают и в топ-5 чемпионаты: есть интерес от английских и немецких команд. Но нефутбольные причины, заключающиеся в политической плоскости, мешают дальнейшему общению по конкретике», – написал источник.