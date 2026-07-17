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  • Генич дал совет «Динамо» по трансферу Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов

Генич дал совет «Динамо» по трансферу Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов

17 июля, 14:25
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Комментатор Константин Генич назвал неадекватной цену в 30 миллионов евро за переход нападающего Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

«За эти деньги я бы Тюкавина обернул подарочной лентой и отправил в Санкт-Петербург. Поблагодарил бы за все и спокойно отпустил. Это неадекватная цена.

«Динамо» – богатая команда. Если этот год со Шварцем будет складываться неудачно, то к этому разговору могут вернуться. Но цена уже будет намного меньше. Если бы трансфер за 30 миллионов сложился сейчас, то это была бы великолепная сделка для обеих сторон.

У «Зенита» есть потребность в нападающем и есть возможность приобретения. Для «Динамо» это большой плюс. И для Кости новый вызов. Если Тюкавин останется, то только для понимания, как все будет при Шварце», – сказал Генич.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (2)
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Garrincha58
1784293188
Генич, как всегда разносит слухи сплетни и комментирует их. Во первых Зенит не нуждается в форварде сейчас когда есть два этого достаточно. Во вторых никто бы за Тюкавина не заплптил 30 лямов это выдумки СМИ. Резюмируем нечего тут обсуждать и советовать
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crf57
1784294906
Администрация!! Зачем вы тут нам всё время цитируете ГЕНИЧА!!!??? Кто он такой ,чтобы мы тут читали его бредни? Жалкий, неумелый,непрофессиональный комментаторишка! Платит он вам наверное.
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