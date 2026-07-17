Генич дал совет «Динамо» по трансферу Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов

Комментатор Константин Генич назвал неадекватной цену в 30 миллионов евро за переход нападающего Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».
«За эти деньги я бы Тюкавина обернул подарочной лентой и отправил в Санкт-Петербург. Поблагодарил бы за все и спокойно отпустил. Это неадекватная цена.
«Динамо» – богатая команда. Если этот год со Шварцем будет складываться неудачно, то к этому разговору могут вернуться. Но цена уже будет намного меньше. Если бы трансфер за 30 миллионов сложился сейчас, то это была бы великолепная сделка для обеих сторон.
У «Зенита» есть потребность в нападающем и есть возможность приобретения. Для «Динамо» это большой плюс. И для Кости новый вызов. Если Тюкавин останется, то только для понимания, как все будет при Шварце», – сказал Генич.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.