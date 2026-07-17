Соболев сказал, когда мог перейти в европейский клуб

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что был ближе всего к переходу в европейский клуб в начале 2022 года.

Тогда форвард выступал за «Спартак».

«Желание возникало, конечно. Когда мы в группе Лиги Европы 1-е место заняли, наверное, лучший момент для этого был. Я один матч только пропустил, в пяти играх четыре гола забил – по два «Наполи» и «Лестеру». Голевой пас отдал. Думал, если «Лейпцигу» хотя бы один забью, вариант обязательно появится.

К сожалению, нас дисквалифицировали и в 1/8 финала мы не сыграли. Все голы, можно сказать, сгорели, и на этом всe закончилось. После нашей дисквалификации уже всем не до того было», – сказал Соболев.