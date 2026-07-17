Аршавин назвал главного «бычару» российского футбола

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о Вадиме Евсееве.

– Главный «бычара» российского футбола?

– Ну, дерзкий – это Вадик Евсеев у нас был. Но я бы не сказал, что он прям быковал.

– А вы с ним сталкивались?

– Да нет… Ну, он вот когда злой такой, всe равно добрый по натуре. Мне так кажется. По глазам видно.

– Он ведь на вашем фланге играл?

– Я против него точно играл. И потом в сборной пересекались с ним.