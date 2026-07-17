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Аршавин назвал главного «бычару» российского футбола

17 июля, 10:52

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о Вадиме Евсееве.

– Главный «бычара» российского футбола?

– Ну, дерзкий – это Вадик Евсеев у нас был. Но я бы не сказал, что он прям быковал.

– А вы с ним сталкивались?

– Да нет… Ну, он вот когда злой такой, всe равно добрый по натуре. Мне так кажется. По глазам видно.

– Он ведь на вашем фланге играл?

– Я против него точно играл. И потом в сборной пересекались с ним.

  • 50-летний Евсеев сейчас возглавляет «Динамо Мх».
  • Он завершил профессиональную карьеру в 2011 году, а в 2012-м и 2013-м выступал в любителях.
  • На его счету 20 матчей и 1 гол за сборную России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Аршавин Андрей Евсеев Вадим
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