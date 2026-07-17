Аршавин назвал главного «бычару» российского футбола

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о Вадиме Евсееве.
– Главный «бычара» российского футбола?
– Ну, дерзкий – это Вадик Евсеев у нас был. Но я бы не сказал, что он прям быковал.
– А вы с ним сталкивались?
– Да нет… Ну, он вот когда злой такой, всe равно добрый по натуре. Мне так кажется. По глазам видно.
– Он ведь на вашем фланге играл?
– Я против него точно играл. И потом в сборной пересекались с ним.
- 50-летний Евсеев сейчас возглавляет «Динамо Мх».
- Он завершил профессиональную карьеру в 2011 году, а в 2012-м и 2013-м выступал в любителях.
- На его счету 20 матчей и 1 гол за сборную России.
Источник: «Чемпионат»