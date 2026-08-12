Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о победе «Краснодара» над «Спартаком» в 3-м туре РПЛ.
«Элитная работа «Краснодара» и Мурада Мусаева. У команды была амплитудная история вхождения в чемпионат: хорошие отрезки чередовались с провисаниями. Но как «Краснодар» выглядел [со «Спартаком»] – образец солидности, взрослости.
Ни один игрок не выпал – даже после ошибки Агкацева. И голы классные забили, и «Спартак» особо не подпускали к воротам. Это был матч от команды, уверенной в своих силах на 100%», – сказал Генич.
- Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.
- На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.
- «Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.
Источник: «Чемпионат»