Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что Александр Максименко не будет основным голкипером «Спартака» до конца сезона.

– Я правильно понимаю, что у тебя нет вопросов к Максименко, ты не считаешь, что нужно искать нового вратаря? Ты же понимаешь, что начнется? Опять крики, что Максименко не спас.

– Не надо никого искать. Есть отличный второй вратарь – Илья Помазун. И возможно, придет его время.

Я очень хорошо отношусь к Саше, но это действительно вратарь, который, как мне кажется, не вытаскивает матчи, не выручает, как это делают вратари экстра-класса.

Он давно в «Спартаке», он, безусловно, тянет на статус легенды по количеству проведенных матчей, но мне кажется, это не тот вратарь, с которым выигрывают чемпионство.

Я не говорю, что Помазун такой. Мне казалось, что «Спартак» пойдет за Бориско. Не знаю, правильно это было бы делать или нет, но есть ощущение, что в какой-то момент Помазун сменит Максименко.