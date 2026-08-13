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Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»

13 августа, 17:35
5

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что Александр Максименко не будет основным голкипером «Спартака» до конца сезона.

– Я правильно понимаю, что у тебя нет вопросов к Максименко, ты не считаешь, что нужно искать нового вратаря? Ты же понимаешь, что начнется? Опять крики, что Максименко не спас.

– Не надо никого искать. Есть отличный второй вратарь – Илья Помазун. И возможно, придет его время.

Я очень хорошо отношусь к Саше, но это действительно вратарь, который, как мне кажется, не вытаскивает матчи, не выручает, как это делают вратари экстра-класса.

Он давно в «Спартаке», он, безусловно, тянет на статус легенды по количеству проведенных матчей, но мне кажется, это не тот вратарь, с которым выигрывают чемпионство.

Я не говорю, что Помазун такой. Мне казалось, что «Спартак» пойдет за Бориско. Не знаю, правильно это было бы делать или нет, но есть ощущение, что в какой-то момент Помазун сменит Максименко.

  • 28-летний Максименко – воспитанник «Спартака».
  • Он всю карьеру проводит в московском клубе.
  • Голкипер пропустил 272 гола в 237 матчах в составе красно-белых.

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Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Помазун Илья Максименко Александр Генич Константин
Комментарии (5)
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...уефан
1786632435
...что значит - "не спас"!?... Он бы своё-вратарское тащил и не привозил, большего б не требовалось. Пусть, цуко, скамейку спасает со своей зарплатой новой...
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ТяжелаяАртиллерия
1786632794
Комментарий скрыт модератором
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ТяжелаяАртиллерия
1786632920
Комментарий скрыт модератором
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val69
1786638251
Открыл Америку... Большинство болельщиков Спартака уже давно ждут не дождутся когда Максимку выпрут из ворот...
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Император 1
1786639174
Вряд-ли, почему-то тренеры Спартака в упор не видят, что Максименко слабый вратарь.
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