Генич назвал причины проблем ЦСКА

Комментатор Константин Генич высказался о ситуации в ЦСКА.

«ЦСКА – клуб под санкциями. У них нет ни одного свободного места на форме, хорошо работают с партнeрами. Заходя, они видят потенциал в этом. Сам клуб функционирует хорошо. Стадион есть, база достраивается. И состав нормальный.

Но расходится что-то внутри с точки зрения направлений. Если спортивный блок ругается с тремя тренерами разных национальностей, подходов и характеров, то к нему есть вопросы. Представьте, что Кахигао не общается с Карседо, а Хашиг – с Мусаевым. А как в ЦСКА возможно, что [заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений] Шевелeв не общается с тренерами?» – сказал Генич.