Генич назвал причины проблем ЦСКА

Комментатор Константин Генич высказался о ситуации в ЦСКА.
«ЦСКА – клуб под санкциями. У них нет ни одного свободного места на форме, хорошо работают с партнeрами. Заходя, они видят потенциал в этом. Сам клуб функционирует хорошо. Стадион есть, база достраивается. И состав нормальный.
Но расходится что-то внутри с точки зрения направлений. Если спортивный блок ругается с тремя тренерами разных национальностей, подходов и характеров, то к нему есть вопросы. Представьте, что Кахигао не общается с Карседо, а Хашиг – с Мусаевым. А как в ЦСКА возможно, что [заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений] Шевелeв не общается с тренерами?» – сказал Генич.
- ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 5 очками после трех туров.
- Ранее Генич говорил, что в клубе есть конфликт между спортивным блоком клуба и тренерским штабом.
Источник: «Чемпионат»