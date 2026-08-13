Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»

Сербский журналист Желько Вукчевич рассказал, какой клуб из Москвы готов приобрести нападающего «Црвены Звезды» Джея Энема.

«Он [Энем] интересен ЦСКА. Это будет сложно, потому что «Црвена Звезда» редко вела дела с ЦСКА из-за связей с «Партизаном». Я знаю, что «Црвена Звезда» просит 10 миллионов евро, тогда как ЦСКА предлагает 8», – сказал Вукчевич.