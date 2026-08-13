Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев оценил резонансное заявление Александра Соболева.

В марте нападающий рассказал, что покинул «Спартак» в том числе из-за «людей-паразитов, которые изнутри делают клубу плохо».

«Не знаю, кто эти паразиты в «Спартаке», о которых говорил Соболев. По-моему, «Спартак» вредил себе сам. Это еще умножается на жестких в своих ожиданиях и реакциях болельщиков.

Любой великий клуб так устроен. Как только в любом великом клубе что-то идет не так, ты сразу думаешь, что кругом почему-то одни враги. Хотя это вообще не так.

Тренируйся, играй в футбол и забивай голы – все. Когда футболисты ищут каких-то врагов, это очень странно. Это значит, что они скидывают с себя ответственность. Потому что на поле-то выходят они. Или не выходят», – сказал Нагучев.