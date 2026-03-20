Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»

Вчера, 18:42
33

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился подробностями ухода из «Спартака» в 2024 году.

Его статистика в составе красно-белых – 58 голов и 32 ассиста в 140 матчах за 4,5 сезона.

– Помнишь тот день, когда впервые сказал себе: «Я хочу уйти из «Спартака»?

Был октябрь или ноябрь 2023-го. Встретился с руководством и сообщил о желании уйти. Потом повторил свою просьбу на сборах в январе – и так продолжалось каждый следующий месяц.

Окончательно решил уйти после того, как меня не взяли на финал Пути РПЛ против «Балтики».

– Это правда, что Слишкович отцепил тебя после конфликта на тренировке?

– На тот момент я три или четыре игры по непонятным мне причинам не попадал в состав, хотя мне говорили, что я очень важен для клуба. И на тренировке во время игры «четыре на четыре» я просто не побежал за своим футболистом, дав ему свободно забить.

Тренер свистнул, остановил занятие и обратился ко всем: мол, у нас впереди Кубок, а вы не бегаете. И уже после тренировки мне сообщили, что я не еду в Калининград.

– А ты сам как свою форму оценивал в этот момент?

– Вообще отличная.

– Думаешь, с тобой в составе «Спартак» сыграл бы иначе?

– Утверждать этого не можем, но помог бы точно. Это была ключевая игра, чтобы спасти сезон. И меня не взяли на самый важный матч.

Но уже все шло к тому, что наши пути расходятся. Решение отцепить меня принимал не только Слишкович, на него сильно повлиял один человек-паразит в клубе.

– Что за паразит?

Я не буду называть фамилии, но в клубе есть несколько определенных людей, которые делают «Спартаку» только хуже.

Футболисты знают, о ком я говорю – речь о людях-паразитах, которые изнутри делают клубу плохо. И в том числе из-за этих людей я тоже ушел.

Я уверен, что если клуб уберет этих паразитов, – а клуб прекрасно знает, что это за люди, – «Спартак» станет лучше.

В целом после ухода Федуна в клубе многое поменялось, и я не со всеми переменами был согласен. Тогда понял, что нам просто не по пути, у них чуть другие задачи и другие цели.

– Ты прямо человек Федуна получился.

– Пусть будет так. Федун любил «Спартак» так, как никто его не любил, по-настоящему болел и переживал за клуб. А после ухода таких людей в клубе будто не осталось.

  • 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
  • В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • Статистика форварда за петербургскую команду: 59 матчей, 15 голов, 5 ассистов
  • Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
  • Рыночная стоимость Соболева – 5 миллионов евро.

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
oyabun
1774021841
С одним могу согласиться. Нет сейчас в Спартаке руководителя, который действительно переживал и болел за клуб.
Ответить
СильныйМозг
1774022091
И болелы нормальные перевелись, остались паразиты: спартач80, ноиэд, шляпа заполярная.
Ответить
...уефан
1774022632
...длинно, сопливо и скользко...
Ответить
Цугундeр
1774022827
)) Сокровеньненько и откровеньненько от Санечки.. Плачут все!)
Ответить
Император 1
1774023002
Федун так любил Спартак, что его продал, это что-то)
Ответить
Умнюша
1774023643
Из этой длинной писанины я понял одно - в вонючем сырдыхе полно гнилих людишек, Вот бы и нам своих такие мразей всех выгнать, и отправить их в сырдых обоссаный ромбик !!!
Ответить
FWSPM
1774024227
не знаю кто тот человек благодаря которому этого слабоумного пристроили в гаспрем но большое ему спасибо
Ответить
"supermax"
1774024988
Сашка расплакался...
Ответить
Дэнгил
1774027422
А он,идиот,и вправду себя считает топовым. Спасибо тому паразиту,что варил этот неликвид *******.Даже не верится др сих пор.
Ответить
Хулиганин
1774037666
Как уже забодаои все эти "девочки из me to". Пока на контракте и денюшки капают, готовы терпеть, как бы их не пользовали. Как сдристнули, так смелые становятся.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
