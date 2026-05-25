Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре нападающего команды Александр Соболева.

«Соболев молодец. Вряд ли он следил за моими словами – просто хотел себя проявить. Саша вытащил весну и внес огромный вклад в то, чтобы «Зенит» стал чемпионом», – сказал Аршавин.