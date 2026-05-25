Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре нападающего команды Александр Соболева.
«Соболев молодец. Вряд ли он следил за моими словами – просто хотел себя проявить. Саша вытащил весну и внес огромный вклад в то, чтобы «Зенит» стал чемпионом», – сказал Аршавин.
- 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 матчей, забил 13 голов, сделал 3 ассиста.
- В РПЛ в этом году форвард в 12 играх 7 раз поразил ворота соперника, также сделал 1 ассист.
- «Зенит» стал чемпионом России с 68 очками после 30 туров. Петербуржский клуб на 2 очка опередил «Краснодар».
