Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну»

Сегодня, 09:19
2

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре нападающего команды Александр Соболева.

«Соболев молодец. Вряд ли он следил за моими словами – просто хотел себя проявить. Саша вытащил весну и внес огромный вклад в то, чтобы «Зенит» стал чемпионом», – сказал Аршавин.

  • 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 матчей, забил 13 голов, сделал 3 ассиста.
  • В РПЛ в этом году форвард в 12 играх 7 раз поразил ворота соперника, также сделал 1 ассист.
  • «Зенит» стал чемпионом России с 68 очками после 30 туров. Петербуржский клуб на 2 очка опередил «Краснодар».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Соболев Александр
Комментарии (2)
рылы
1779691891
дивеев ещё. сперва думалось, что обмен был невыгодным для зенита - а в итоге вон как вышло. оборона теперь бетон. и сработала тактика, нам не свойственная: не больше всех забить - а меньше всех пропустить. зимой отдали двух нападающих, но взяли нормального, как выяснилось, защитника. и вот результат.
ySS
1779693270
Этого игрока фамилия Милер. Это он вытащил все чемпионства)
