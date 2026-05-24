Названы 2 зарубежных клуба, с которыми «Зенит» может сыграть летом

«Зенит» рассматривает вариант проведения матча с узбекистанским «Нефтчи».
Клуб из Ферганы сейчас лидирует в своем чемпионте с 28 очками поосле 11 туров. «Нефтчи» – действующий чемпион Узбекистана.
В числе возможных оппонентов питерцев по серии летних спаррингов также фигурирует бразильский «Крузейро», где сейчас выступает бывший полузащитник команды Жерсон. Контакты между клубами укрепились после января, когда состоялся его трансфер.
- «Крузейро» идет в Серии A на 15-м месте с 20 очками после 16 турров.
- «Зенит» продал Жерсона бразильскому клубу в январе за 27 миллионов евро плюс возможные 3 миллиона евро бонусов.
