Названы 2 зарубежных клуба, с которыми «Зенит» может сыграть летом

«Зенит» рассматривает вариант проведения матча с узбекистанским «Нефтчи».

Клуб из Ферганы сейчас лидирует в своем чемпионте с 28 очками поосле 11 туров. «Нефтчи» – действующий чемпион Узбекистана.

В числе возможных оппонентов питерцев по серии летних спаррингов также фигурирует бразильский «Крузейро», где сейчас выступает бывший полузащитник команды Жерсон. Контакты между клубами укрепились после января, когда состоялся его трансфер.