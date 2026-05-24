Названы 2 зарубежных клуба, с которыми «Зенит» может сыграть летом

24 мая, 15:44
3

«Зенит» рассматривает вариант проведения матча с узбекистанским «Нефтчи».

Клуб из Ферганы сейчас лидирует в своем чемпионте с 28 очками поосле 11 туров. «Нефтчи» – действующий чемпион Узбекистана.

В числе возможных оппонентов питерцев по серии летних спаррингов также фигурирует бразильский «Крузейро», где сейчас выступает бывший полузащитник команды Жерсон. Контакты между клубами укрепились после января, когда состоялся его трансфер.

  • «Крузейро» идет в Серии A на 15-м месте с 20 очками после 16 турров.
  • «Зенит» продал Жерсона бразильскому клубу в январе за 27 миллионов евро плюс возможные 3 миллиона евро бонусов.

Россия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига Зенит Нефтчи Крузейро
Комментарии (3)
Semenycch
1779627792
На подготовку к началу сезона всего один месяц. Форсировать достижение высокой функциональной готовности к началу сезона не нужно, важнее заложить фундамент хорошей физической готовности, а форму добирать походу матчей.
Ответить
рылы
1779628162
по заголовку сразу подумал на црвену и сьон, мы уже не разлей вода) ну крузейра - так крузейра. заодно проверим, чьи бразильцы сильнее. но, мля, семак пустым не уедет, точно кого-то прихватит у них после матча.
Ответить
