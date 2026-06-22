Тренер, выигравший Евро с юношеской сборной России, возглавил медиаклуб

Дмитрий Хомуха стал главным тренером медиафутбольного клуба Prime Squad.

Последним местом работы 56-летнего специалиста был «Шинник», который он покинул в ноябре 2023 года.

Ранее Хомуха возглавлял юношеские сборные России. В 2015 году он выиграл чемпионат Европы U17, где в составе команды играли Александр Головин, Антон Митрюшкин, Дмитрий Баринов.