Тренер, выигравший Евро с юношеской сборной России, возглавил медиаклуб

Дмитрий Хомуха стал главным тренером медиафутбольного клуба Prime Squad.
Последним местом работы 56-летнего специалиста был «Шинник», который он покинул в ноябре 2023 года.
Ранее Хомуха возглавлял юношеские сборные России. В 2015 году он выиграл чемпионат Европы U17, где в составе команды играли Александр Головин, Антон Митрюшкин, Дмитрий Баринов.
- Клуб Prime Squad создан экс-игроками 2Drots.
- Команда дебютировала в медиафутболе в МФЛ-7, где проиграла 5 матчей из 6, заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.
- Главным тренером команды ранее был Алан Гатагов.
Источник: телеграм-канал PRIME SQUAD