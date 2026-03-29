  • Обмен Дивеева на Гонду назвали проигрышным вариантом для ЦСКА

Обмен Дивеева на Гонду назвали проигрышным вариантом для ЦСКА

29 марта, 14:42
5

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о зимнем переходе защитника Игоря Дивеева из московского клуба в петербуржский.

«Обмен Дивеева на Гонду изначально выглядел проигрышным вариантом для ЦСКА. Потому что Дивеев на сегодняшний день – это лучший российский центральный защитник в РПЛ. Поэтому всe, что происходит сейчас – закономерно.

В этом вся и проблема у ЦСКА сейчас: вопросы в атаке не решились, а проблемы в обороне, наоборот, появились. Те игроки, на которых рассчитывали как на замену Дивеева, пока не оправдывают ожиданий», – сказал Хомуха.

В обмен на Дивеева ЦСКА получил нападающего Лусиано Гонду и 2 миллиона евро.

«После рестарта прошло ещe совсем немного туров, поэтому какие-то глобальные выводы по новичкам делать пока рано. Думаю, Гонду ещe принесeт пользу ЦСКА. Но пока он ничем не впечатлил в этих матчах. Всe-таки за форварда говорит его результативность», – отметил Хомуха.

  • 26-летний Дивеев сыграл за «Зенит» 6 матчей.
  • 24-летний Гонду провел за ЦСКА 5 встреч и не отметился результативными действиями.

САДЫЧОК
1774786151
Хомуха и всякое другое совсем скоро начнут переворачиваться, когда тот же Гонду будет забивать-а Дивеев привозить.Это будет когда Зенит будет играть против Топ клубов-а ЦСКА против середняков.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774786500
Сомневаюсь я, что Дивеев Зенит выручит. Он уже знатно косячит. Последний пример игра против Оренбурга. Лузер лузером был. А вот Гонду коней точно усилит. Не повезло ему с Красной карточкой, а так будет явно в старте у коней. Если бы не долбанный лимит Зенит не отдал бы его. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1774788682
...гонит Хомуха, бляха-муха...
Ответить
Интерес
1774857226
Так это доказано эмпирическим путём.Хотя Дивеев тоже не геройствует,спасителем "Зенита" не стал, чему два гола, забитые в их ворота(один-головой, второй-отобранный Мажичем и его пацанами у "Балтики") тому свидетельство. Хотя ,в сравнении,Гонду вообще полный "гондурас".Но это можно было допустить ранее-аргентинец в ЦСКА-нонсенс.Они в "СПартаке" приживаются, подходят к их стилю игры.
Ответить
