Обмен Дивеева на Гонду назвали проигрышным вариантом для ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о зимнем переходе защитника Игоря Дивеева из московского клуба в петербуржский.

«Обмен Дивеева на Гонду изначально выглядел проигрышным вариантом для ЦСКА. Потому что Дивеев на сегодняшний день – это лучший российский центральный защитник в РПЛ. Поэтому всe, что происходит сейчас – закономерно.

В этом вся и проблема у ЦСКА сейчас: вопросы в атаке не решились, а проблемы в обороне, наоборот, появились. Те игроки, на которых рассчитывали как на замену Дивеева, пока не оправдывают ожиданий», – сказал Хомуха.

В обмен на Дивеева ЦСКА получил нападающего Лусиано Гонду и 2 миллиона евро.

«После рестарта прошло ещe совсем немного туров, поэтому какие-то глобальные выводы по новичкам делать пока рано. Думаю, Гонду ещe принесeт пользу ЦСКА. Но пока он ничем не впечатлил в этих матчах. Всe-таки за форварда говорит его результативность», – отметил Хомуха.