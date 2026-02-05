Введите ваш ник на сайте
Хомуха – о трансферах: «Зенит» идет ва-банк»

Сегодня, 08:59
5

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил зимнюю трансферную кампанию петербуржцев.

«Трансферы «Зенита» зимой? Дивеев, Джон, и, возможно, Дуран – «Зенит» идeт ва-банк, чтобы вернуть себе титул во второй год столетия. Это один из ключевых факторов. Они хотят вернуться на вершину.

Но на сегодняшний момент первая пятeрка РПЛ примерно одинакова по уровню игры. Поэтому, на мой взгляд, в весенней части чемпионата большой разницы не будет даже после этих трансферов «Зенита». Уверен, что все матчи будут проходить в очень упорной борьбе», – сказал Хомуха.

  • Зимой «Зенит» приобрeл полузащитника Джона Джона и защитника Игоря Дивеева. Также медосмотр в петербургском клубе уже прошeл колумбийский форвард Джон Дуран, сейчас выступающий на правах аренды за «Фенербахче».
  • Сумма трансфера 23-летнего Джона Джона из «Брагантино» составила 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.
  • 26-летний Игорь Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА в обмен на нападающего Лусиано Гонду и 2 миллиона евро.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Фенербахче Зенит Дивеев Игорь Дуран Джон Джон Джон Хомуха Дмитрий
Комментарии (5)
subbotaspartak
1770272628
Они в банк даже не ходют, всё на блюдечке, да на карточке...
Ответить
Дубина
1770272887
Да не заиграют два цыгана господи летом еще потрусят пальму)) Для них это нормально...
Ответить
Garrincha58
1770279796
Это им не поможет так как тренерских идей ноль
Ответить
АЛЕКС 58
1770280556
На зенит весь газпромбанк работает,можно самим не ходить
Ответить
