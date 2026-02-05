Хомуха – о трансферах: «Зенит» идет ва-банк»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил зимнюю трансферную кампанию петербуржцев.
«Трансферы «Зенита» зимой? Дивеев, Джон, и, возможно, Дуран – «Зенит» идeт ва-банк, чтобы вернуть себе титул во второй год столетия. Это один из ключевых факторов. Они хотят вернуться на вершину.
Но на сегодняшний момент первая пятeрка РПЛ примерно одинакова по уровню игры. Поэтому, на мой взгляд, в весенней части чемпионата большой разницы не будет даже после этих трансферов «Зенита». Уверен, что все матчи будут проходить в очень упорной борьбе», – сказал Хомуха.
- Зимой «Зенит» приобрeл полузащитника Джона Джона и защитника Игоря Дивеева. Также медосмотр в петербургском клубе уже прошeл колумбийский форвард Джон Дуран, сейчас выступающий на правах аренды за «Фенербахче».
- Сумма трансфера 23-летнего Джона Джона из «Брагантино» составила 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.
- 26-летний Игорь Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА в обмен на нападающего Лусиано Гонду и 2 миллиона евро.
Источник: Legalbet