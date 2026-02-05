Погребняк: «Непонятно, как Саусь усилит «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» и «Балтики» Павел Погребняк оценил переход полузащитника Владислава Сауся из калининградского клуба в московский.
«Я против переходов, когда чемпионат ещe не закончен. У тебя всe хорошо складывается в «Балтике». Команда идeт в призeрах, тебе доверяет тренер.
Сейчас понятно, что «Спартаку» нужен результат. Как Саусь усилит команду, пока непонятно. У них новый тренер испанец, который 100% Сауся не знает.
Тут рисковый шаг. На его месте остался бы в «Балтике», а летом перешeл в топовую команду», – сказал Погребняк.
- 22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Сообщалось, что сумма сделки составила 350 миллионов рублей.
- Саусь подписал контракт со «Спартаком» сроком до лета 2030 года.
Источник: «Чемпионат»