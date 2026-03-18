Вердикт ЭСК РФС по неудалению Вендела за удар Зобнина

Вчера, 19:19
24

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич огласил решение ЭСК по спорному моменту на 20-й минуте матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

  • Зенитовец Вендел попал ногой в живот капитану красно-белых Роману Зобнину.
  • Главный судья Сергей Карасев наказал бразильца только желтой карточкой.
  • Это одна из трех претензий «Спартака», направленных на рассмотрение ЭСК РФС.

– Должен сказать, что в этом моменте не была использована чрезмерная сила, там не было грубости и большой жесткости. Не было замаха, не было дополнительного движения, амплитуды.

Судья правильно решил на поле – за безрассудность дал желтую карточку Венделу. ВАР также обсуждал этот момент. Это желтая карточка.

– Я правильно понимаю, что это уже решение ЭСК?

– Да, единогласное.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.

Baggio1986
1773852996
Там преднамеренный удар был, он не попал, он ударил шипами, хоть и не сильно....
Ответить
Юбиляр
1773853405
А что кто-то сомневался - откровенный и умышленный удар в НЕ ИГРОМОМ УЖЕ МОМЕНТЕ, а они про не чрезмерность силы !!!
Ответить
Дэнгил
1773854921
Обезьяны газовые неприкосновенны,пока ЭСК и ,,рукоблудители,, из РПЛ на п.о.д.с.о.с.е у мюллера. Блевать от этих г.а.н.д.о.н.о.в хочется
Ответить
Дэнгил
1773854946
Обезьяны газовые неприкосновенны,пока ЭСК и ,,рукоблудители,, из РПЛ на п.о.д.с.о.с.е у мюллера. Блевать от этих г.а.н.д.о.н.о.в хочется
Ответить
Дубина
1773856948
Блохам можно все! Ихний законы и правила! Как нужно так и будет))) Пока у руля питарская банда футбола в стране не будет...
Ответить
"supermax"
1773857702
Единогласное! .... И похлопал себя по карману
Ответить
Hector вернулся
1773867198
Что угодно оправдают
Ответить
RusPlan
1773867217
все как всегда с бом жами... крови небыло, какое нарушение
Ответить
Спартaк
1773884212
там видно все прекрасно было что он этот удар специпльно наносил.но у вас видимо розовые очки надеты.
Ответить
boris63
1773889807
Попробовали бы удалить когда Миллер против. Главный и единственный спонсор зарплату судьям убавит.
Ответить
