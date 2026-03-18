Вердикт ЭСК РФС по неудалению Вендела за удар Зобнина

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич огласил решение ЭСК по спорному моменту на 20-й минуте матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).
- Зенитовец Вендел попал ногой в живот капитану красно-белых Роману Зобнину.
- Главный судья Сергей Карасев наказал бразильца только желтой карточкой.
- Это одна из трех претензий «Спартака», направленных на рассмотрение ЭСК РФС.
– Должен сказать, что в этом моменте не была использована чрезмерная сила, там не было грубости и большой жесткости. Не было замаха, не было дополнительного движения, амплитуды.
Судья правильно решил на поле – за безрассудность дал желтую карточку Венделу. ВАР также обсуждал этот момент. Это желтая карточка.
– Я правильно понимаю, что это уже решение ЭСК?
– Да, единогласное.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
