Вердикт ЭСК РФС по неудалению Вендела за удар Зобнина

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич огласил решение ЭСК по спорному моменту на 20-й минуте матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

Зенитовец Вендел попал ногой в живот капитану красно-белых Роману Зобнину.

Главный судья Сергей Карасев наказал бразильца только желтой карточкой.

Это одна из трех претензий «Спартака», направленных на рассмотрение ЭСК РФС.

– Должен сказать, что в этом моменте не была использована чрезмерная сила, там не было грубости и большой жесткости. Не было замаха, не было дополнительного движения, амплитуды.

Судья правильно решил на поле – за безрассудность дал желтую карточку Венделу. ВАР также обсуждал этот момент. Это желтая карточка.

– Я правильно понимаю, что это уже решение ЭСК?

– Да, единогласное.