Бывший футболист «Уфы» объяснил, почему Москва – лучший город Земли: «По совокупности всех факторов»

Бывший капитан «Уфы» Алексей Никитин назвал лучший город на Земле. По его мнению, это Москва.

– Вы много где были, но все же Москва – лучший город Земли?

– Для меня – да. По совокупности всех факторов. Мне не нужно море, триста дней солнца в году. Чистота, транспорт, доступность любых продуктов, архитектура невероятная. Плюс, это мой родной город, в котором все равно у меня друзья, родители.

Конечно, если ты приезжаешь из глубинки и тебе нужно искать работу, поначалу мало зарабатываешь – приходится больше выживать, чем жить… Наверное, для этого человека город не покажется таким красивым. Но если есть маломальская возможность где‑то жить, зарабатывать деньги, которые позволят тебе спокойно существовать, то, пожалуй, в плане развлечений, красоты, архитектуры, логистики, ресторанов… Здесь есть все. И вопрос еще, как ты умеешь радоваться мелочам. Можно и с небольшой зарплатой ценить каждый миг. И не измерять это только материальными вещами.

Что касается остальных городов, где я был, то все равно много где достаточно грязно. Например, мне нравится Италия как туристу с учетом языка, культуры, футбола, людей достаточно гостеприимных. Но это все равно достаточно грязная страна. Или, например, Нью‑Йорк вообще очень грязный. Хотя масштаб зданий в США поражает. Везде очень много минусов. В Москве их меньше – это говорят многие люди, которые объездили чуть ли не весь свет.

Хотя мы были в Японии в декабре. Стране, которая в плане чистоты потягается с Москвой. Но там тяжелее находиться для европеизированного человека из‑за языка, ментальности. Туристу туда поехать просто шикарно. Но в плане жизни Москва действительно один из лучших городов.

– Вы часто рассказывали о своих любимых местах в мире, а можете ли назвать топ‑3 места, которые точно стоит посетить в России?

– Москва как раз. Все равно много людей из далеких уголков страны еще не были в столице. Это можно заметить по праздникам – какое количество народу приезжает в Москву, и как все изумляются и восторгаются. Я бы даже Москву и Питер объединил в один пункт, как два крупных города, которые точно надо посетить.

Алтай. Невероятная красота! Мы ездили в том году в конце марта. Возможно, не самое теплое время, но мало туристов. Максимально адекватные цены на крутые отели, которые летом стоят в пять раз больше. И действительно восторг был. Чуйский тракт просто заставил забыть обо всем.

Ну и третье – Камчатка. Наша страна очень красива природой. На Алтае и Камчатке можно узреть природные чудеса нашей планеты. И красоты Камчатки труднодоступны для многих – все‑таки перелет туда недешево стоит. Но это то, что стоит посмотреть.