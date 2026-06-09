Барко посоветовали возвращаться в Аргентину: «Зачем ему бороться со «Спартаком» за 3-4 место?»

Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из «Спартака».
Сообщалось, что аргентинский полузащитник хочет перейти в «Индепендьенте».
«Пускай Барко возвращается на родину, это правильное решение. Где мы играем? Где «Спартак»?
Они опять сейчас будут бороться за четвeртое место. Ребят, ну сколько я уже об этом говорю? Пускай Барко едет домой, играет лучше там.
Зачем ему бороться за третье-четвeртое место в «Спартаке», как они делают уже на протяжении 10 лет?
А в Аргентине Барко сыграет, там появятся варианты, будут предложения из Европы», – заявил Канчельскис.
- В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
Источник: Metaratings