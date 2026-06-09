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  • Барко посоветовали возвращаться в Аргентину: «Зачем ему бороться со «Спартаком» за 3-4 место?»

Барко посоветовали возвращаться в Аргентину: «Зачем ему бороться со «Спартаком» за 3-4 место?»

Сегодня, 21:00
14

Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из «Спартака».

Сообщалось, что аргентинский полузащитник хочет перейти в «Индепендьенте».

«Пускай Барко возвращается на родину, это правильное решение. Где мы играем? Где «Спартак»?

Они опять сейчас будут бороться за четвeртое место. Ребят, ну сколько я уже об этом говорю? Пускай Барко едет домой, играет лучше там.

Зачем ему бороться за третье-четвeртое место в «Спартаке», как они делают уже на протяжении 10 лет?

А в Аргентине Барко сыграет, там появятся варианты, будут предложения из Европы», – заявил Канчельскис.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Динамо Бр Спартак Индепендьенте Барко Эсекьель Канчельскис Андрей
Комментарии (14)
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Дубина
1781028985
Свои советы "в ОЧКО" себе засунь!! Захочет сам уйдет без тебя знает что нужно делать..
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suchi-69
1781029018
Я бы даже сказал за 6-8
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aaaaahhhh
1781029094
все больше и больше Дурак.
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...уефан
1781029363
...за своё бабло он рубится, Кончита...
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IVANRUS777
1781029792
Без твоего вшивого мнения разберётся, что ему делать. Кусок желчи, а не человек, вечно ему Спартак поперёк горла. Барко профессионал и зарабатывает деньги по заключённому контракту. И как будто его из Спартака в Европу не могут пригласить. Просто бред старого синяка.
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VVM1964
1781030113
Даже не хочется комментировать этот бред !🤦‍♂️
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Сам_себе_сказал
1781030188
за деньги он играет так то, которые он в Аргентине не получит.
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АК 68
1781031608
А зачем ему в Аргентине бороться за 7-11-ые места? Индепендьенте:24год-7место; 25год-11место; сейчас -текущее 11 место.
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СильныйМозг
1781032635
Правильно, хватит позориться. Пусть уходит. В спартаке играть, себя не уважать.
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ziborock
1781033271
Вот охота Бомбардиру печатать мысли вслух всяких недоразвитых?! Кафешки, Канчельскисы, Лампочкины....Он вчера Батракову кричал "беги", сегодня на Барко переключился! Да давайте все клубы расформируем чтобы Зениту проще было стать чемпионом, без затрат на судей!
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