Андрей Канчельскис отреагировал на решение КДК РФС отклонить просьбу «Спартака» о переигровке суперкубкового матча против «Зенита».

«Спартак» должен был обыгрывать «Зенит» еще в основное время, но по пенальти проиграли.

У нас много нефутбольных людей, жуликов и проходимцев, поэтому этим беспределом с жеребьевкой никто не будет заниматься. Это безобразие! То, что произошло, ужасно. Не издевайтесь над футболом!

Я уже ничему не удивляюсь в нашей стране. Надо оставаться хорошими и порядочными людьми. Эти судьи опозорились на всю Россию», – сказал Канчельскис.