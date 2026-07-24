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  • «Это безобразие»: Канчельскис – о скандале в матче «Зенита» со «Спартаком»

«Это безобразие»: Канчельскис – о скандале в матче «Зенита» со «Спартаком»

Сегодня, 08:22
12

Андрей Канчельскис отреагировал на решение КДК РФС отклонить просьбу «Спартака» о переигровке суперкубкового матча против «Зенита».

«Спартак» должен был обыгрывать «Зенит» еще в основное время, но по пенальти проиграли.

У нас много нефутбольных людей, жуликов и проходимцев, поэтому этим беспределом с жеребьевкой никто не будет заниматься. Это безобразие! То, что произошло, ужасно. Не издевайтесь над футболом!

Я уже ничему не удивляюсь в нашей стране. Надо оставаться хорошими и порядочными людьми. Эти судьи опозорились на всю Россию», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» просил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб посчитал, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
  • «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (12)
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Айболид
1784871223
Подсчитываем случаи переобувания в прыжке . Ибо предыдущие заявления Канчелы , свиносекта без лишних вопосов , заливала гамном .
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Дубина
1784872017
Опозорился газпром! Все для блох!!!! ЗПРФ.....
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subbotaspartak
1784872200
Эти судьи опозорились на всю Россию», – сказал Канчельскис.... Адреса, фамилии, СЧЕТА...
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Иван Петров 1986
1784872230
Безобразие - а так все хорошо.
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Semenycch
1784872375
Канчельскис, у тебя остатки мозгов атрофировались? Судья на поле все сделал верно, к нему претензий нет, а вот к судьям на ВАРе претензий много!
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R_a_i_n
1784873568
При чем тут судьи? Они люди подневольные,как барин сказал, так и сделали.
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ТяжелаяАртиллерия
1784875698
Да сколько можно ныть? И кстати, все нефутбольные люди собраны в Спартаке.
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