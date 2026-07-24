Андрей Канчельскис отреагировал на решение КДК РФС отклонить просьбу «Спартака» о переигровке суперкубкового матча против «Зенита».
«Спартак» должен был обыгрывать «Зенит» еще в основное время, но по пенальти проиграли.
У нас много нефутбольных людей, жуликов и проходимцев, поэтому этим беспределом с жеребьевкой никто не будет заниматься. Это безобразие! То, что произошло, ужасно. Не издевайтесь над футболом!
Я уже ничему не удивляюсь в нашей стране. Надо оставаться хорошими и порядочными людьми. Эти судьи опозорились на всю Россию», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» просил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
- Клуб посчитал, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
- «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.
Источник: «Советский спорт»