Полузащитник «Зенита» Вендел перечислил команды, которые будут претендовать на чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Здесь много сильных команд: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив». Все они очень серьезные соперники.

«Краснодар» уже несколько лет подряд борется за самые высокие места, однако и в любом другом принципиальном противостоянии нужно быть максимально собранными. Именно такие матчи часто определяют итоговую таблицу.

Вообще в России нет легких игр. Здесь очень интенсивный футбол, много борьбы, движения. Мы должны быть готовы побеждать любого», – скандал Вендел.