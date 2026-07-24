Полузащитник «Зенита» Вендел перечислил команды, которые будут претендовать на чемпионство в новом сезоне РПЛ.
«Здесь много сильных команд: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив». Все они очень серьезные соперники.
«Краснодар» уже несколько лет подряд борется за самые высокие места, однако и в любом другом принципиальном противостоянии нужно быть максимально собранными. Именно такие матчи часто определяют итоговую таблицу.
Вообще в России нет легких игр. Здесь очень интенсивный футбол, много борьбы, движения. Мы должны быть готовы побеждать любого», – скандал Вендел.
- «Зенит» – действующий победитель чемпионата России.
- В 1-м туре РПЛ петербуржцы сыграют с «Акроном» 25 июля. Начало матча – в 16:15 мск.
Источник: «Известия»