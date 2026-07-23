«Спартак» уличили в том, что он устроил клоунаду

Бывший руководитель «Москвы», «Ростова» Юрий Белоус отреагировал на решение КДК РФС отклонить требование «Спартака» переиграть суперкубковый матч против «Зенита».

«Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.

Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».

«Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.

– Как вы объясните поведение «Спартака» касательно итогов заседания КДК РФС?

– Это говорит об абсолютно безграмотной линии «Спартака». Это вызывает не только недоумение, но и показывает уровень профессионализма клуба. Я думаю, прежде чем подавать на переигровку, наверное, нужно было переговорить с людьми знающими, посмотреть регламент и то, что в нем написано. Потому что они сейчас в роли клоунов выступают, и это хорошо, что это матч, который, в принципе, выставочный, потому что большого там шороху нет, это не матч, в котором решался чемпион России или обладатель Кубка. Титул такой, честно говоря, дополнительный.

Помимо этого, идут нападки и на Карасева. Он же у нас один из самых лучших судей. Значит, я думаю, таким поведением Кахигао и иже с ними не добьются ничего, кроме более жесткого отношения к себе. Потому что корпоративное сообщество судей закрытое, и они не любят, когда начинают предъявлять претензии по беспределу. Тем более все было объявлено.

С таким же успехом можно подать и оштрафовать «Спартак» за поведение болельщиков, если они бросали бутылки, или чтобы следующий домашний матч команда провела без болельщиков. Можно и так этот вопрос решать.

– «Спартак» всегда был передовой командой в России, а тут они хотят переигровку. Это несерьезно?

– Абсолютно верно. Каждый такой шаг, который подается кляузой, который не будет удовлетворен, отбрасывает команду в имиджевом плане на 10 шагов назад.