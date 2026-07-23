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«Спартак» уличили в том, что он устроил клоунаду

Вчера, 23:11
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Бывший руководитель «Москвы», «Ростова» Юрий Белоус отреагировал на решение КДК РФС отклонить требование «Спартака» переиграть суперкубковый матч против «Зенита».

  • «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
  • «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.

– Как вы объясните поведение «Спартака» касательно итогов заседания КДК РФС?

– Это говорит об абсолютно безграмотной линии «Спартака». Это вызывает не только недоумение, но и показывает уровень профессионализма клуба. Я думаю, прежде чем подавать на переигровку, наверное, нужно было переговорить с людьми знающими, посмотреть регламент и то, что в нем написано. Потому что они сейчас в роли клоунов выступают, и это хорошо, что это матч, который, в принципе, выставочный, потому что большого там шороху нет, это не матч, в котором решался чемпион России или обладатель Кубка. Титул такой, честно говоря, дополнительный.

Помимо этого, идут нападки и на Карасева. Он же у нас один из самых лучших судей. Значит, я думаю, таким поведением Кахигао и иже с ними не добьются ничего, кроме более жесткого отношения к себе. Потому что корпоративное сообщество судей закрытое, и они не любят, когда начинают предъявлять претензии по беспределу. Тем более все было объявлено.

С таким же успехом можно подать и оштрафовать «Спартак» за поведение болельщиков, если они бросали бутылки, или чтобы следующий домашний матч команда провела без болельщиков. Можно и так этот вопрос решать.

– «Спартак» всегда был передовой командой в России, а тут они хотят переигровку. Это несерьезно?

– Абсолютно верно. Каждый такой шаг, который подается кляузой, который не будет удовлетворен, отбрасывает команду в имиджевом плане на 10 шагов назад.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (2)
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рылы
1784838325
в питере — пить! в тарасофке — ныть! жульё клоунское, как и аргентина, которая требует переиграть финал. не даром спартаг закупает аргентинцев, чисто совпадение) а потом ноют и скулят, как бумбраш под мостом. гы-гы!
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